Появилось видео, на котором арестованная россиянка Софья Сапега признается, что вела запрещенный в Беларуси ТГ-канал

Появилось видео, на котором арестованная россиянка Софья Сапега признается, что вела ТГ-канал. Фото: скриншот видео

В интернет выложили видео с арестованной россиянкой Софьей Сапегой. Судя по записи, она говорит заготовленный текст, находясь по стражей. Софья сообщает, что летела на одном самолете с Романом Протасевичем и что является редактором Телеграм-канала, название которого запрещено называть, - публикующего личные данные белорусских силовиков, судей, чиновников. Отметим, что этот ТГ-канал обновляется и после задержания Сапеги. Официально о статусе девушки блогера Романа Протасевича (обоих сняли с рейса после скандальной посадки в Минске самолета Ryanair) до сих пор не сообщалось. А видео опубликовал близкий к силовикам ТГ-канал «Желтые сливы».

Накануне со слов адвоката стало известно, что Сапега находится в СИЗО КГБ - она арестована на два месяца по уголовной статье. Российский консул уже получил разрешение на встречу с ней.

Напомним, вчера в сети появилось видео с задержанным Романом Протасевичем.