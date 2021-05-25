В Белом доме сказали, что Байден и Путин на встрече обсудят Беларусь и Украину

США рассчитывают обсудить Украину и Беларусь на встрече президентов в Женеве. Фото: Alexander Zemlianichenko | AP

Ранее «Комсомолка» по информации пресс-службы Кремля сообщала о том, что личная встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Место встречи - Женева. Уточнялось, что среди прочих тем будет обсуждаться урегулирование региональных конфликтов.

Позже детальнее повестку сообщила пресс-секретарь Белого дома. По словам Джен Псаки на встрече с Владимиром Путиным Джо Байден рассчитывает обсудить стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, Украину и Беларусь, сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома заметила, что власти США считают предстоящую встречу с российским лидером «жизненно важной для обеспечения американских интересов». Также Псаки высказала убеждение, что переговоры позволят улучшить отношения и нащупать сферы сотрудничества между США и Россией.

Кроме того, последовало заявление насчет причастности России к скандалу после посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске.

- США считают, что Россия не причастна к принудительной посадке лайнера Ryanair в Беларуси, - заявила Псаки.

Ранее о том, что «российский след» в скандальной посадке лайнера Ryanair обсуждался на саммите ЕС, сообщила Ангела Меркель.

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