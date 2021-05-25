«Для сделки нет условий»: Швеция отозвала гарантии по кредитам белорусским компаниям

Швеция давала кредитные гарантии по сделке между Siemens и «Минскэнерго» с «Брестэнерго», но отозвала их. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что Швецией отозваны кредитные гарантии для белорусских компаний в сделке по газовым турбинам, проинформировало ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Соответствующее заявление 25 мая сделало Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN), после заседания совета директоров. Так в EKN отзывают свои оферты по гарантиям кредитов в рамках сделки по продаже газовых турбин между компанией Siemens и двумя белорусскими госпредприятиями: «Минскэнерго» и «Брестэнерго».

Гендиректор EKN Анна-Карин Ятко заявила, что в компании есть многолетний опыт по установлению требований и принятии последующих мер сообразно рискам по вопросам прав человека при операциях в «проблемных странах».

- Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер, - подчеркнула Ятко.

К слову, кредитные гарантии в рамках сделки по газовым турбинам EKN предложило белорусским компаниям 26 августа 2020-го года. На сумму около 241 миллиона долларов (2 миллиарда крон). Гарантии обуславливались требованием соблюдения прав человека. В то же время Швеция ранее после президентских выборов в Беларуси «заморозила» помощь госпредприятиям и организациям в Беларуси.

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