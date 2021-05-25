Сборные трех стран отказались ехать в Минск на Чемпионат Европы по велоспорту Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проведение в Минске Чемпионате Европы по велоспорту, который запланирован на июнь, под угрозой срыва. Уже три сборные отказались лететь в Беларусь, соответственно - участвовать в соревнованиях, если они пройдут в Минске. Речь идет о сборных Великобритании, Германии и Нидерландов. В частности, Федерация велоспорта Германии уже проинформировала об этом Европейский союз велоспорта.

А сборные Великобритании и Нидерландов объяснили свой отказ лететь на чемпионат Европы по велотреку в Минск, «исходя из вопросов безопасности гонщиков». Европейский союз велоспорта тоже сделал заявление, отметив, что «критически относится к происходящему в Беларуси». Поэтому в организации намерены обсудить судьбу турнира 27 мая на заседании в Швейцарии, передает svaboda.org.

Напомним, ранее у Беларуси забрали право проводить в Минске Чемпионат мира по хоккею (турнир сейчас проходит в Латвии), а также этап Кубка мира по биатлону в 2022 году.