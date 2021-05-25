«Ходят абсолютно полными»: в РЖД готовят изменения для «Ласточек» Минск - Москва

В РЖД ведут переговоры, чтобы "Ласточки" стали длиннее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Составность скоростных поездов «Ласточка» по маршруту из Москвы в Минск и обратно может быть увеличена, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя российского перевозчика.

РЖД уже ведет переговоры об увеличении с 5 до 10 числа вагонов «Ласточек».

- «Ласточки» в Беларусь, которые мы запустили перед майскими праздниками, ходят абсолютно полными. Ведем переговоры, чтобы увеличить составность в два раза, до десяти вагонов, - прокомментировал замглавы холдинга Дмитрий Пегов.

Почему в РЖД задумались увеличить составность, а не количество поездов? Пегов пояснил, что сейчас «Ласточки» ходят по наиболее удобному и востребованному пассажирами графику.

Напомним, «Ласточки» Москва - Минск ходят дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Ранее в БелЖД также заявляли о восстановлении и других рейсов в Россию.

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Уже точно: долгожданные поезда «Ласточки» с 30 апреля запустят между Минском и Москвой.

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