AirBaltic приостанавливает полеты между Минском и Ригой. Рейсы "Белавиа" также отменят

AirBaltic приостанавливает полеты из Риги в Минск.

- После получения решения правительства Латвии и официальной рекомендации Управления гражданской авиации Латвии AirBaltic объявляет о приостановлении всех рейсов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления, - сообщается на сайте авиакомпании. - Безопасность и здоровье наших пассажиров и сотрудников - главный приоритет airBaltic. Эта приостановка коснется в общей сложности 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября. В этом летнем сезоне airBaltic планировала предлагать до трех рейсов в неделю между городами. Уже с 23 мая AirBaltic в качестве меры предосторожности избегает захода в воздушное пространство Беларуси. Теперь, согласно официальной рекомендации, AirBaltic будет избегать воздушного пространства Беларуси до конца октября. Это затронет более 1500 рейсов AirBaltic.

На данный момент AirBaltic выполняла из Риги в Минск 2 рейса в неделю – по четвергам и субботам.

В Ригу также летала и «Белавиа» - по средам и пятницам. В онлайн-табло минского аэропорта рейсы белорусской авиакомпании пока значатся. Впрочем, вечером 25 мая стало известно, что Латвия установила ограничения на авиасообщение с Беларусью. Для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничат выдачу разрешений на полеты, вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов. Аэропорты Латвии также не смогут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте своего полета.

- Это означает, что Министерство сообщения приостанавливает действие разрешения на полеты для авиакомпании «Белавиа» и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам, — уточняет издание.

Напомним, AirBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала облетать Беларусь стороной - это случилось в ночь с 23 на 24 мая.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

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