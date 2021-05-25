Reuters: Lufthansa приостанавливает полеты в Минск до 3 июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Минск до 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. На сайте компании говорится лишь, что «по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него». Пассажирам рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов.

Lufthansa летает из Из Франкфурта в Минск четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Крайний рейс в Минск авиакомпания успешно выполнила в понедельник, 24 мая.

Интересно, что на сайте авиакомпании пока доступна покупка билетов из Минска во Франкфурт на 30 и 31 мая, а также на 2 июня.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.