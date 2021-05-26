Фотофакт. На станции метро «Вокзальная» отключили бело-красную подсветку

Вот так выглядела станция метро "Вокзальная" Фото: Инна КОРСАК

В Минске на станции метро «Вокзальная» отключили бело-красную подсветку. Станция является пересадочной на «Площадь Ленина».

Две диагональные линии на потолке, которые символизируют дороги, были подсвечены красным и белым цветом.

Вот так станция «Вокзальная» выглядит сейчас.

А так она выглядит сейчас Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, что четыре станции на Зеленолужской ветке метро открылись для пассажиров 7 ноября 2020 года – «Вокзальная», «Юбилейная», Площадь Франтишка Богушевича» и «Ковальская слобода». На открытие 6 ноября 2020 года приезжал Александр Лукашенко.

Вот так сейчас выглядит станция метро "Вокзальная" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот так сейчас выглядит станция метро "Вокзальная" Фото: Павел МАРТИНЧИК

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