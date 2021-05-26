В Столбцовском районе пьяный поджег свою мать

Во время ссоры в деревне Столбцовского района сын облил мать бензином и поджег. Фото: Следственным комитет.

Жительница Столбцовского района пострадала во время семейной ссоры. Как рассказали в Следственном комитете, это произошло вечером 24 мая.

22-летний житель одной из деревень поссорился с родителями. Молодой мужчина был пьян. Во время ссоры он схватил канистру, облил мать бензином и поджег. Женщина выжила, но она получила сильные ожоги. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Следственно-оперативная группа изъяла канистру, коробки со спичками, фрагменты одежды.

-Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.п.5, 6 ч.2 ст.139 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сообщили в СК.

Подозреваемый задержан, все обстоятельства происшедшего выясняются, назначены экспертизы.

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