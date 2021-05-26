Грозы, но до +22 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 26 мая

Погода в Беларуси на 26 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси 26 мая, в среду, ожидаются дожди, в некоторых районах – грозы. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

В стране будет преобладать переменная облачность. Во многих районах утром пройдут дожди. Днем местами, преимущественно по северо-восточной половине, кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы.

Синоптики предупреждают, что 26 мая ветер будет западный, юго-западный, а местами сильный порывистый.

Максимальная температура днем составит 16-22 градусов тепла.

В Минске утром ожидается кратковременный дождь, а уже днем без существенных осадков.

Ветер в столице будет преобладать западный, юго-западный порывистый.

Утром температура воздуха составит от 12 до 14 градусов со знаком плюс, днем – 16-19 градусов тепла, а вечером – 14-16 со знаком плюс.

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