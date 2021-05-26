Имя Светланы Тихановской исчезло из базы розыска МВД России. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Имя Светланы Тихановской исчезло из базы розыска МВД России. На это обращает внимание издание РБК.

Светлана Тихановская оказалась в базе МВД России 7 октября 2020 года. Именно тогда там появилась соответствующая запись. В качестве основания для розыска указывалась статья Уголовного кодекса без конкретизации номера.

Позже в МВД добавили, что в Беларуси Светлана Тихановская была объявлена в розыск по части 3 статьи 361 УК РБ - Призывы к свержению конституционного строя и действия, которые направлены на вред национальной безопасности.

В полиции тогда пояснили, что в розыск Светлана Тихановская была объявлена в Беларуси, но также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

На данный момент, при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц высвечивается следующий ответ: «по вашему запросу нет информации».

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