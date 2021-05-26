26 мая – суперлуние и лунное затмение. Вот что увидят белорусы и вот что рекомендуют в этот день астрологи

Вряд ли белорусы смогут увидеть затмение Луны - она в это время будет за горизонтом. Но суперлуние увидят, если небо будет ясным. Фото: meteoprog.ua.

26 мая наблюдается редкое астрономическое явление – суперлуние и лунное затмение. Суперлуние – это когда Луна максимально приближается к Земле в фазе полнолуния. Во время суперлуния люди видят огромную луну – ее диаметр увеличивается на 15 процентов, а яркость диска – на 30. Луна в это время находится на расстоянии в 357 615 км от Земли.

26 мая Луна подошла к Земле на ближайшее расстояние в 04.52, полнолуние наступит в 14.14, а с 12.45 до 15.53 произойдет затмение Луны. Полное затмение и «кровавую» из-за преломления лучей Солнца Луну белорусы на сей раз не увидят – в это время она будет за горизонтом. Но она все равно может повлиять на здоровье и психическое состояние людей.

Вот какие советы астрологов на 26 мая приводит агентство Минск-Новости: не ввязываться в авантюры, контролировать психическое состояние, быть внимательным к себе, осторожным, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не уступать соблазнам. В то же время в этот день можно отправляться в путешествие, в командировку, решать юридические проблемы, начинать судебные тяжбы или сотрудничество с зарубежными партнерами.

Телеканал ОНТ узнал у астропсихолога Елены Осипенко, что полное лунное затмение и багровая луна 26 мая – это только начало коридора затмений, который завершится 10 июня. В эти дни благоприятно сжигать мосты с прошлым, избавляться от вредных привычек, ненужных отношений, но не стоит принимать важные решения и строить планы на будущее.

26 мая может появиться сильная усталость, головная боль, недомогания, обострение хронических болезней. В этот день нужно избегать конфликтов, сохранять спокойствие и по возможности общаться только с приятными собеседниками. Автомобилистам астропсихолог советует быть особенно внимательными в период затмения, за час до и после него – возрастает риск аварий.