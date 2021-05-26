Фотофакт. В Пружанском районе обрушился железобетонный мост через реку

В Пружанском районе обрушился железобетонный мост через реку Лесная Левая. Фото: телеграм-канал tut.by

В Пружанском районе неподалеку от деревни Броды обрушился железобетонный мост через реку Лесная Левая. Информация об этом была опубликована на сайте МЧС.

- Инцидент произошел 25 мая, во вторник. Вблизи деревни Броды Пружанского района обрушился железобетонный мост через реку Лесная Левая на дороге Н-525 «Щерчево-Шерешево, - прокомментировали в МЧС.

В ведомстве добавили, что «обрушение конструкции моста на жизнедеятельность населенного пункта не повлияло».

Напомним, что 19 мая подобное обрушение моста через реку произошло на трассе Борисов-Березино.

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В ведомстве добавили, что в течение 1-2 дней будет утроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень. (подробности)

Мост через реку, который обрушился на трассе Борисов – Березино, обещают построить за две недели.

С 20 мая на данном участке начнут возводить временный мост. (подробности)