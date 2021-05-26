Опять убежал. В Минске снова пропал 13-летний подросток, которого нашли несколько дней назад

Это Мирон, ему 13 лет. Мальчик вышел из автомобиля своей матери и пропал. Если вы его видели, позвоните в милицию. Фото: ориентировка МВД.

В Минске снова ищут 13-летнего Мирона Лисовского, который живет в деревне Крички Минского района. Мальчик пропал 25 мая около 10 часов утра. Известно, что в Минске он вышел из автомобиля матери, и с тех пор информации о нем нет.

Мирон Лисовский – худощавый мальчик ростом около 160 см, у него короткие темно-русые волосы и карие глаза. У Мирона есть особая примета. Мальчик немного прихрамывает, так как его правая нога короче левой на 2 см.

Когда Мирон пропал, он был одет в спортивную трехцветную мастерку (зеленый верх,темно-синий низ, желтые продольные полоски на рукавах). На мальчике были горчичного цвета брюки, темные с белой подошвой кроссовки. Возможно, при себе у него белый пакет с вещами.

Мирона разыскивает Минское РУВД, если вы что-то знаете о нем, позвоните 8 (029) 507-86-40; 8 (025) 774-11-58 или 102.

Мирон исчезает из дома уже не в первый раз. В последний раз его нашли в Могилеве 23 мая. Мальчика не было дома более суток, незадолго до того, как он был найден, его видели в Минске.

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