Швеция отозвала у «Белавиа» разрешение на полеты. Фото: ТАСС

Шведское управление транспорта заявило о временной отмене разрешения на полеты между Швецией и Беларусью для авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведомстве.

Принятию данного решения в управлении поспособствовал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, который 23 мая выполнял рейс из Афин в Вильнюс, а также безопасность гражданской авиации.

- Данное решение является профилактическим. На сегодняшний день мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта. Да, мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего. Потому мы приняли решение временно прекратить полеты, - сказал глава отдела судоходства и авиации Гуннар Юнберг.

В управлении добавили, что следят за ситуацией и порекомендовали пассажирам, которые пострадали, связаться со своими авиакомпаниями.

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