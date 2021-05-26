«Взялся неизвестно откуда». В Бразилии нашли новую разновидность коронавируса

В Бразилии нашли штамм ковида, происхождение которого неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая разновидность ковида обнаружена в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Globo. Новый вариант коронавируса, получивший название Р4, распространяется довольно быстро, но ученые пока не определили его особенности. Остается невыясненным также и его происхождение.

Впервые Р4 обнаружен в Сан-Паулу, позже он широко распространился в Порту-Феррейре.

"Он распространяется в среде, где преобладает P1 и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", — цитирует издание бразильского вирусолога Араужо Жуниора.

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