«Мы предупреждали, что это добром не кончится»: Отец задержанной Софьи Сапеги рассказал о ее знакомстве с Романом Протасевичем

Отцец задержанной Софьи Сапеги рассказал, как дочь познакомилась с Романом Протасевичем. Фото: tut.by

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс. На борту самолета находился блогер Роман Протасевич. Он был задержан. Позже удалось выяснить, что вместе с Романом была задержана его девушка Софья Сапега.

Отчим Софьи Сергей Дудич, который воспитывал ее с 6 лет, рассказал spb.kp.ru, когда последний раз общался с дочерью.

- Мы с мамой знали, что она вместе с Романом полетела на отдых в Грецию две недели назад. Когда их самолет приземлился, то София написала мама просто одно слово – «мама». И больше ничего. Позже в социальных сетях мы отследили, что их самолет был экстренно посажен в Минске. Когда самолет приземлился в Вильнюсе, нам сказали, что ее среди пассажиров нет. И стало понятно, что ее задержали. До этого мы с ней общались за день до отлета. Она нам говорила: «Мы завтра вылетаем и позвоним, когда приедем», - сказал Дудич.

На вопрос, была ли София аполитична, Дудич ответил, что определенного момента она вообще не знала, что такое политика.

- Софья – гражданка России. У нее есть вид на жительство в Беларуси и Литве. После 6 лет она переехала из Владивостока в Беларусь, в Лиду. Здесь закончила школу, а в 16 лет поступила в ЕГУ в Вильнюсе. София – скромная, порядочная девочка, которая увлекается модой и рисованием. Она до определенного момента вообще не знала, что такое политика. Ей это было неинтересно, - отметил отчим.

Также отчим рассказал и о знакомстве дочери с Романом Протасевичем.

- Да, мы знали, что они встречаются. Но в их знакомстве не было никакой политической подоплеки. Она нам просто сказала после Нового года: «У меня есть молодой человек, мы с ним дружим». Да, мы понимали, кто это такой. В Беларуси многие знают, кто такой Протасевич. Дети уже взрослые и у них свое мнение – с кем дружить, с кем встречаться. Мы не могли ей что-то рекомендовать. Они ведь (рекомендации) остаются просто рекомендациями. Мы не одобряли, что они встречаются и предупреждали, что это добром не кончится, по крайне мере в Беларуси. Ведь Протасевич был объявлен в розыск…Но имеем теперь, что имеем, - подытожил отчим Софии.

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