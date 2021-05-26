Лукашенко: «Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии»

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 26 мая, в среду, проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления. Президент заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Его слова были опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».

- Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Щвейцарии. Самолет развернули около БелАЭС, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.

Президент также отметил что из самолета в Минске вышли три человека.

- Да, из самолета в Минске вышли три человека, чтобы не возвращаться из Вильнюса. Но из них сделали фейковых сотрудников КГБ, - подчеркнул президент.

Напомним, что самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс экстренно сел в Минске 23 мая. На борту находился блоге Роман Протасевич. Он был задержан.

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