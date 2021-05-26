Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: «Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство» Фото: Павел МАРТИНЧИК

-Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, - прокомментировал ситуацию с посольством Латвии Александр Лукашенко на встрече в овальном зале, его слова привел телеграмм-канал "Пул Первого".

Сегодня Александр Лукашенко встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт анонсировала, что на встрече будут ученые, журналисты, руководители СМИ и блогеры. Выступление не транслируется в прямом эфире, как это происходит обычно. Всю информацию со встречи публикуют провластные телеграм-каналы и государственные СМИ.

Напомним, 24 мая, на следующий день после экстренной посадки самолета Афины-Вильнюс в минском аэропорту, мэр Риги и глава МИД сняли красно-зеленый флаг Беларуси, заменив его бело-красно-белый с гербом «Погоня».

- Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси, - прокомментировал мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на это белорусский МИД предложил послу Латвии в течение суток покинуть страну, а всем сотрудникам посольства - на протяжении 48 часов. Латвия ответила тем же и выслала из страны белорусского дипломата и сотрудников посольства.