Александр Лукашенко: «Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма»

Александр Лукашенко высказался о необходимости жесткой стратегии в подавлении волны неонацизма. Фото: БелТА.

Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, которая проходит 26 мая в Овальном зале, объяснил выбор «жесткой стратегии» для подавления «волны неонацизма», пишет БелТА.

-Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма,- заявил он.

-Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны, - подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сделал заявление о попытках стран, сопредельных Беларуси, внедрить в нашей стране нацистскую идеологию.