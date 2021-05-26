Александр Лукашенко: «Наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство»

Александр Лукашенко выступает в Овальном зале парламента Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко на встрече в парламенте заявил, что недоброжелатели Беларуси «переступили множество красных линий».

- Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, - отметил Лукашенко, его цитату приводит belta.by.

Выступление Александра Лукашенко впервые за долгое время не транслируется в прямом эфире по государственным телеканалам и радио, его слова приводят государственные СМИ в текстовом виде.

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