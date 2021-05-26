Выступление Александра Лукашенко в Овальном зале 26 мая не транслируют в прямом эфире на гостелеканалах

Выступление Александра Лукашенко не транслируют в прямом эфире на гостелеканалах. Фото: БелТА
Александр Лукашенко 26 мая, в среду, проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления. Выступление президента Беларуси впервые за долгое время не транслируется в прямом эфире на государственных телеканалах и радио.
Трансляцию ведут госСМИ в текстовом формате.
Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт анонсировала встречу Александра Лукашенко парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления.
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