Выступление Александра Лукашенко в Овальном зале 26 мая не транслируют в прямом эфире на гостелеканалах

Выступление Александра Лукашенко не транслируют в прямом эфире на гостелеканалах. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 26 мая, в среду, проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления. Выступление президента Беларуси впервые за долгое время не транслируется в прямом эфире на государственных телеканалах и радио.

Трансляцию ведут госСМИ в текстовом формате.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт анонсировала встречу Александра Лукашенко парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления.

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