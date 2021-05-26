Лукашенко объяснил, почему самолет авиакомпании Ryanair развернули именно в этой точке маршрута

Александр Лукашенко заявил, что изменение маршрута самолета Афины-Вильнюс связано с системами безопасности Белорусской АЭС. Фото: БелТА.

Александр Лукашенко во время встречи с парламентариями, которая проходит 26 мая, объяснил, почему самолет авиакомпании Ryanair развернули именно в этой точке полета. По его словам, это связано с системой безопасности Белорусской АЭС, передает БелТА.

-Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? – сказал Александр Лукашенко.

Встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления началась 26 мая в 10 утра. На ней обсуждается ситуация с перенаправлением в Минск самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Инцидент произошел 23 мая.

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