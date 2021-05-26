Лукашенко: «В самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ»

Лукашенко высказался о вынужденной посадке самолета в Минске 23 мая. Фото: belta.by

Александр Лукашенко высказался о причинах вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске:

- В самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ. Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали, - цитирует его телеграм-канал АТН.

Лукашенко добавил, что в Минске из самолета вышли три человека, чтобы не возвращаться в Вильнюс, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

И прокомментировал информацию о том, что самолет вынудили сесть с помощью истребителя:

- Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!

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