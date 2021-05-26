Лукашенко – Западу: «Остановитесь, справедливость на нашей стороне»

Лукашенко призвал Запад остановиться. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в среду, 26 мая, проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления. Президент призвал Запад остановиться. Его слова были опубликованы в телеграм-канале АТН.

- Справедливость на нашей стороне. Остановитесь! Вас необходимо остановить уже сегодня иначе завтра будет поздно, - заявил президент.

По словам Лукашенко, прежде чем бряцать оружием у границ Беларуси, нужно подумать.

- Прежде чем бряцать оружием у наших границ, нужно подумать. А разумные люди происходящее понимают. Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Знаете ведь, что отвечать придется все равно, - подчеркнул Лукашенко.

На встрече он также прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. По словам Лукашенко, сообщение о минировании поступило из Швейцарии.

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