«Почему другие аэропорты не приняли самолёт?». Что рассказал Александр Лукашенко о ситуации с самолетом Ryanair в Минске

Вот что рассказал Александр Лукашенко об инциденте с самолетом. Фото: БелТА.
26 мая в Минске проходит встреча Александра Лукашенко с парламентариями, на которой обсуждается инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Пресс-служба президента собрала цитаты из выступления Александра Лукашенко по этой теме.
-Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.
- Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?
-Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.
- Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.
-Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолёт?
-Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!
-Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации.
-Три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.
-Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.
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