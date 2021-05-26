«Почему другие аэропорты не приняли самолёт?». Что рассказал Александр Лукашенко о ситуации с самолетом Ryanair в Минске

Вот что рассказал Александр Лукашенко об инциденте с самолетом. Фото: БелТА.

26 мая в Минске проходит встреча Александра Лукашенко с парламентариями, на которой обсуждается инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Пресс-служба президента собрала цитаты из выступления Александра Лукашенко по этой теме.

-Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.

- Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?

-Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.

- Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

-Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолёт?

-Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!

-Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации.

-Три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

-Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.

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