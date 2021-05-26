Лукашенко – белорусам: «Ориентируйтесь на здравый смысл»

Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на здравый смысл. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 26 мая, в среду, проводит встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии представителями органов государственного управления. Президент во время своего выступления обратился к белорусам. Его слова были опубликованы в телеграм-канале АТН.

- Ориентируйтесь на здравый смысл. Это время выбрало нас и нам от этого никуда не деться, - подчеркнул президент.

К слову, именно этими словами он и закончил свое выступление.

В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что выступление Александра Лукашенко длилось один час.

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В среду, 26 мая президент встретился с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. (подробности)