Лукашенко рассказал, как пройдет Референдум по новой Конституции Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне - демократично и открыто, - процитировал слова Александра Лукашенко телеграм-канал, приближенный к президенту, "Пул Первого".

Сегодня Александр Лукашенко встречается с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт анонсировала, что на встрече будут ученые, журналисты, руководители СМИ и блогеры. Выступление не транслируется в прямом эфире, как это происходит обычно. Всю информацию со встречи публикуют провластные телеграм-каналы и государственные СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии»

Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: «Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство»

«Почему другие аэропорты не приняли самолёт?». Что рассказал Александр Лукашенко о ситуации с самолетом Ryanair в Минске

Лукашенко – Западу: «Остановитесь, справедливость на нашей стороне»

Лукашенко: «В самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ»