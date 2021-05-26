Александр Лукашенко: «ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения»

Александр Лукашенко заявил, что не имеет значения, кто "заминировал" самолет - ХАМАС или не ХАМАС. Фото: БелТА.

Выступая перед парламентариями в Овальном зале, Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Афины-Вильнюс поступило одновременно в три аэропорта. Информация пришла одновременно в Афины, Вильнюс и Минск, сказал он.

-Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение, - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Белорусская сторона приняла все меры, чтобы спасти пассажиров и экипаж самолета, сказал он.

-У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта? – задал Александр Лукашенко риторический вопрос.

Ранее он заявил, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолета пришло из Швейцарии.

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