Лукашенко провел параллели между катастрофой военного самолета в Барановичах и инцидентом с самолетом Ryanair

Александр Лукашенко вспомнил о катастрофе военного самолета Як-130 в связи с инцидентом с самолетом Афины-Вильнюс. Фото: БелТА.

Во время встречи с парламентариями в Овальном зале Александр Лукашенко признал, что если бы самолет Ryanair действительно был заминирован, шансов спасти его было очень мало.

-И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли, - цитирует его слова БелТА.

В то же время Лукашенко провел параллели с катастрофой военного самолета ЯК-130, которая произошла в Барановичах. Тогда погибли двое летчиков, которые сумели увести потерявший управление самолет от жилых домов.

-Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того... Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь, - сказал Александр Лукашенко.

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