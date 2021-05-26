Макей – о Западе: «С провалом взять с наскока Беларусь, они взялись за другие методы»

Макей заявил, что «огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду, 26 мая, выступил в Овальном зале Дома правительства. Он заявил, что все то, что на сегодняшний день происходит на западном фланге Беларуси, просто не укладывается в нормальную картину международных отношений. Его слова были опубликованы в телеграм-канале АТН.

- На сегодняшний день под правозащитными предлогами Запад атакует суверенитет Беларуси. Хотят уничтожить нашу государственность и подсадить на трон подобранных уток за рубежом. Конкретные действия Запада показывают, что с провалом взять с наскока Беларусь, они взялись за иные методы, - заявил Макей.

По его словам, «огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе».

Глава МИД Беларуси отметил, что все происходящее на западном фланге Беларуси просто не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений.

- Бессмысленно пытаться объяснить все это классическими парадигмами, которые завязаны на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности регионов. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров, - подчеркнул Макей, сообщает БелТА.

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