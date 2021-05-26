Украина запретила импорт белорусской и российской электроэнергии до 1 октября 2021-го года

Украина останавливает импорт белорусской и российской электроэнергии до 1 октября. Фото: pixabay

Украина не будет покупать белорусскую и российскую электроэнергию до 1 октября 2021-го года. Об этом сообщил депутат украинской Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Такое решение приняла Украинская Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг.

– Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца, – уточнил Гончаренко.

Добавим, что Украина также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

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