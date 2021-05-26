Лукашенко заявил о том, что белорусское общество никогда не вернется в довыборное состояние и напомнил о «талаке»

Александр Лукашенко напомнил белорусам о "талаке". Фото: БелТА.

Белорусское общество невозможно вернуть в прежнее, довыборное состояние. Об этом заявил Александр Лукашенко 26 мая во время встречи с парламентариями. В то же время он подчеркнул особую важность единства граждан.

- Как показывают события последних двух дней, спокойно нам жить не дадут. Будут провоцировать и обвинять, наклонять, ломать. Но нам надо выстоять. Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку. Национальному, религиозному, другому, - сказал Лукашенко.

Президент напомнил о давней белорусской традиции «талакі» - совместной работы и взаимопомощи.

-При этом на управленческом уровне необходимо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан. Делать их соработниками государства. Тем более в ментальной памяти белорусского народа есть понятие «талакi» - опыт совместного добровольного труда и взаимопомощи. Государственный аппарат в этих условиях должен работать как никогда слаженно и наступательно, реализуя те задачи, которые мы для себя определили на VI Всебелорусском народном собрании, - цитирует Александра Лукашенко «Беларусь Сегодня».

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