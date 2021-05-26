«Белавиа» сокращает штат сотрудников из-за санкций Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская авиакомпания «Белавиа» вынуждена сократить количество сотрудников в связи с санкциями в отношении перевозчика. Компании также придется снизить затраты. При этом там заверили, что массовых сокращений не планируется.

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются», – рассказали подробности в авиакомпании, сообщает «Интерфакс-Запад».

В «Белавиа» добавили, что вынуждены сократить количество рейсов по не зависящим от нее причинам.

«К сожалению, по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам, «Белавиа» сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ», – рассказали в авиакомпании.

Напомним, что после инцидента с самолетом Ryanair в Минске саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиаперевозчиков начали облетать воздушное пространство Беларуси.

Читайте также:

Чехия закрывает воздушное пространство для самолетов «Белавиа»

Рейсы в Прагу отменяются (подробности).

Александр Лукашенко: «ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения»

Сообщение о минировании самолета поступило одновременно в три аэропорта (подробности).

Лукашенко объяснил, почему самолет авиакомпании Ryanair развернули именно в этой точке маршрута

Это связано с тем, что самолет пролетал слишком близко к БелАЭС (подробности).