Экс-командир «Азова» прокомментировал участие Протасевича в боевых действиях в качестве наемника. Фото: esquire.ru

Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич находился на юго-востоке Украины во время боевых действий в качестве журналиста. Такое заявление сделал бывший командир украинского полка МВД «Азов», экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий в своем Telegram-канале, комментируя утверждения Александра Лукашенко о том, будто Протасевич «убивал людей на юго-востоке Украины».

– Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж, – заявил Лукашенко 26 мая во время своего выступления в парламенте, его цитирует sb.by.

Экс-командир «Азова» опроверг это.

– Так, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, – написал Билецкий.

Напомним, что 23 мая в Национальном аэропорту Минск совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании. После этого выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси. Его, а также его девушку Софию Сапегу задержали.

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