Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2021 года: 1169 новых случаев COVID-19 за сутки и десять смертей

За сутки в республике Беларусь выявили 1 тысячу 169 новых случаев COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав 26 мая. За сутки в республике Беларусь выявили 1 тысячу 169 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тысячу 396 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 388 тысяч 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 379 тысяч 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

За все время распространения SARS-CoV-2 на территории Беларуси умерли 2 тысячи 801 пациент с выявленным коронавирусом.

Кроме того, за минувшие сутки в республике выполнено 19 тысяч 649 тестов. Всего в стране провели уже 6 миллионов 249 тысяч 700 таких анализов.

Также в Минздраве рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Более 461,7 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 290 тысяч – прошли полный курс вакцинации.