Лукашенко рассказал, что намерен обсудить с Путиным в Сочи. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко планирует во время переговоров с Владимиром Путиным в Сочи обсуждать в основном экономические вопросы. Об этом он заявил 26 мая во время своего выступления в парламенте.

– Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше, – заявил он, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что по остальным направлениям он никаких проблем не видит.

– По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем, – заявил он.

Напомним, что президенты Беларуси и России встретятся 28 мая в Сочи.

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