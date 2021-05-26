Танколет «Белавиа», который летел из Минска в Барселону, не пустили в небо Польши. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Знаменитый Танколет вылетел в Барселону по расписанию – в 13:30. Однако полдетев к белорусско-польской границе самолет развернулся и начал нарезать круги. Чуть позже польское агентство гражданской авиации сообщило РИА Новости, что самолет «Белавиа» не был допущен в воздушное пространство страны. Исходя из данных Flightradar, речь идет именно о рейсе Минск – Барселона.

Cамолет «Белавиа» Минск-Барселона не пустили в небо Польши.

Напомним, накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета