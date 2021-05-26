«Это государственный угон, акт пиратства»: президент Австрии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Президент Австрии назвал государственным угоном инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Фото: pixabay

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал инцидент с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая в Минске государственным угоном воздушного судна и актом воздушного пиратства. Свое заявление он сделал 26 мая на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

– Произошедшее в воскресенье – это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги, – сказал президент Австрии, его цитирует ТАСС.

Напомним, что 23 мая в Национальном аэропорту Минск совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании. После этого выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси. Его, а также его девушку Софию Сапегу задержали.

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