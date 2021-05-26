В Швейцарии отреагировали на заявление Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair

Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье. Фото: pixabay

Власти Швейцарии ничего не знали об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair в минувшее воскресенье. Такое заявление сделал официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер.

Он прокомментировал утверждение президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что электронное письмо о минировании рейса поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

– Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было, – уточнил Пьер-Алан Эльтшингер, его цитирует «РИА Новости».

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