В Минэнерго прокомментировали решение Украины запретить импорт электроэнергии из Беларуси. Фото: pixabay

Объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными. Такое заявление сделали в Министерстве энергетики, отметив, что принятые соседней страной меры вряд ли будут чувствительными для белорусской стороны.

«Запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее – с апреля по декабрь 2020 года. После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности», – говорится в заявлении Минэнерго в Telegram-канале.

Там добавили, что «громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно».

«Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие, и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину», – сказано в сообщении.

Напомним, что о запрете поставок электроэнергии из Беларуси и России в Украину стало известно 26 мая. Он будет действовать до октября этого года.