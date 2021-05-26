Румас объявился в Минске и прокомментировал информацию о своем якобы преследовании

Сергей Румас объявился в Минске. Фото: БЕЛТА

Экс-премьер-министр Беларуси Сергей Румас после нескольких месяцев, проведенных за границей, прибыл в Минск. Об этом сообщает «Наша Нива».

Напомним, что он уехал из Беларуси в феврале 2021 года. Периодически появляется информация о том, что его могут задержать.

Румас отметил, что во время нынешнего визита в Минске пробыл в столице несколько дней и снова улетел.

– Да, я был в Минске, но сейчас в Москве, – сказал Румас.

Он опроверг информацию о том, что его преследуют.

– Вопросы ко мне со стороны правоохранительных органов выдумывают журналисты. Их не было и нет, – заверил бывший премьер.

Ранее он через Лондон летал в Киев, поскольку стали задерживать его бывших коллег из Банка развития, а у него самого дома прошел обыск.

– На следующей неделе снова собираюсь в Киев, у меня там проект, – отметил Румас.

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