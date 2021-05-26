Прощание с умершим в колонии политзаключенным Витольдом Ашурком состоялось в Березовке. Фото: nn.by

В Березовке в Лидском районе 26 мая простились с 50-летним политзаключенным Витольдом Ашурком. Он умер в шкловской колонии, об этом стало известно 21 мая.

Предварительная причина смерти – остановка сердца.

В социальных сетях известие о смерти Витольда, которого правозащитники признали политическим заключенным, вызвало большой резонанс. Пользователи сообщали о том, что последние две недели от мужчины никто не получал писем. В одном из своих последних посланий Витольд рассказывал о желтых бирках на одежде.

– Политических здесь хватает. Так что грустить повода нет. Тем более, что администрация издала приказ иметь желтый цвет бирок на одежде, и поэтому политических можно отличить издалека, - писал Витольд.

Гроб с телом Витольда Ашурка привезли в Березовку накануне. Сначала состоялось общественное прощание, затем – служба в костеле. После этого несколько сотен человек прошли с гробом до кладбища, где и состоялись похороны, сообщает «Наша Нива».

На прощании с Витольдом Ашурком его тело укрыли бело-красно-белым флагом. По словам его брата, такой была воля умершего.

Гроб с телом Витольда Ашурка привезли в Березовку накануне. Фото: nn.by

Активист занимался тем, что поднимал экологические вопросы: он боролся против вредного производства стекловаты. Вместе с соратниками чтил места повстанцев Кастуся Калиновского: они ставили кресты на месте захоронения повстанцев по всей Гродненской области, сделали памятник между деревнями. Долгое время работал выдувателем на стеклозаводе, затем делал ремонт квартир.

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На записи, предположительно, Витольд с надписью «ШИЗО» на спине падает и ударяется головой (подробности).

Остановка сердца. В шкловской колонии умер Витольд Ашурок, признаный политзаключенным

В одном из своих последних писем Витольд рассказывал о желтых бирках на одежде (подробности).