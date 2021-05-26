Лукашенко заявил, что готов обсудить проблемы Беларуси с Байденом и Путиным

Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Беларусь, пообещав сопроводить высоких гостей истребителями. Фото: БелТА.

Выступая 26 мая в Овальном зале перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями госаппарата, Александр Лукашенко затронул широкий спектр тем. В том числе он прокомментировал недавнюю новость о том, что на встрече в Женеве 16 июня Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить Беларусь.

В связи с этим Александр Лукашенко пригласил лидеров России и США посетить нашу страну. И развивая, тему несколько раз вызвал смех собравшихся и сорвал аплодисменты. Видео с таким заявлением опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- Ну, хорошо, пускай поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу (28 мая - Прим.) будем Америку обсуждать, - заявил Лукашенко.

На это Наталья Кочанова рассмеялась и зааплодировала, ее реакцию поддержали собравшиеся в зале политики и журналисты. А Александр Лукашенко продолжил:

- Я только не знаю… Путин то в теме, а что Байден будет говорить о Беларуси? Я за него переживаю, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где находится эта Беларусь. Беларусь, Беларусь… Они ведь не владеют абсолютно обстановкой и ситуацией, - прокомментировал он.

Резюмируя Александр Лукашенко заметил, что обсуждении проблем Беларуси на встрече Путина и Байдена правильнее проводить в самой республике.

- Но вообще, публично хочу пригласить: пусть приезжают к нам, если они хотят обсудить проблемы Беларуси. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома - Прим.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Откровенный будет разговор, - пообещал он и продолжил. - Сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно. Потому что он знает наши проблемы.

Чиновники встречали некоторые заявления Лукашенко одобрительным смехом. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого"

Также Александр Лукашенко сказал, что уверен в том, что Путин с удовольствием приедет в Минск. И предложил, чтобы и Байден согласился это сделать. Затем продолжая, заявил, что известно, что во время телефонных переговоров Путина и Байдена, американскому лидеру «пришлось оправдываться».

- Знаю, что Путин ему скажет. Потому что я знаю, что он по телефону ему говорил, и Байдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил, - и, резюмируя, заключил. - Милости просим - ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику.

В течение речи Александр Лукашенко и второй раз вызвал одобрительный смех и аплодисменты собравшихся политиков, когда сказал о том, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить Байдена от границ Швейцарии в Беларусь.

- Может быть рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем, - в зале снова раздались смех и аплодисменты, а Лукашенко продолжил. - У нас две полосы - на любую посадим. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы со Швейцарией - три истребителя.

Подводя итоги, Лукашенко вновь высказал уверенность в топ, что Владимир Путин поддержит белорусские власти.

- Знаю, что президент Путин всегда поддержит нашу позицию. Потому что она справедлива, - заключил он.

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