В Минске 18-летний сирота, на которого возбуждено дело за протесты, совершил суицид - в предсмертном письме он назвал причину

В Минске 18-летний сирота, на которого возбуждено дело за протесты, совершил суицид Фото: СОЦСЕТИ

О самоубийстве 18-летнего Дмитрия Стаховского в Минске неофициально сообщила 26 мая пресса. Парень - сирота, жил в общежитии, был фигурантом по уголовной статье о массовых беспорядках. Перед суицидом Дмитрий подготовил пост на своей странице в соцсети, пишет nn.by. «Если вы это читаете, значит меня нет в живых», - так начинается предсмертное письмо.

Судя по всему, парень сделал отложенную публикацию - в последний раз он был в сети поздно вечером 25 мая, а сообщение появилось назавтра в полдень:

- У меня была уголовная статья 293 ч.2. Вкратце - за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился.

Дмитрий пишет: очень жалеет о том, что прожил так мало - он строил планы на будущее, хотел уехать за границу, чтобы там жить и работать.

- Я когда-нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором? Тяжелым выбором. Поэтому сказать, что суицид - это решение всех проблем, не могу. Нет, друзья. Это не правильный выбор. Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить.

Как рассказали «Нашай Ніве» товарищи Дмитрия, накануне его вновь вызвали в СК на допрос - дело завели в разгар протестов, выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Парень говорил, что не хочет в тюрьму, поэтому предупреждал друзей о суициде, он говорил, по их словам, что ему страшно и он хочет выпить.

Вечером 26 мая информацию о суициде парня подтвердили в СК, отметив, что нашли в его крови 2,4 промилле алкоголя. Тело Дмитрия обнаружили около 1 часа 45 минут с признаками падения с высоты у дома на ул. К.Туровского.

- Юноша являлся подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков, произошедших в столице в прошлом году. Все следственные действия с его участием проводились исключительно с соблюдением норм действующего законодательства и в присутствии защитника, - заявили в ведомстве.