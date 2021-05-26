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Общество26 мая 2021 18:31

На сгоревший костел в Будславе собрали внушительную сумму, но денег на восстановление еще не хватает

Кроме того, предполагается, что восстановление святыни займет несколько лет
Надежда БУТОВИЧ
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За две недели на реконструкцию "белорусского Нотр-Дама" пожертвовали почти 500 тысяч рублей.

За две недели на реконструкцию "белорусского Нотр-Дама" пожертвовали почти 500 тысяч рублей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что на восстановление сгоревшего Будславского костела уже собрали более 491 тысячи рублей, сообщил ресурс catholic.by. Реконструкцию «белорусского Нотр-Дама» обсуждали в среду, 26 мая.

По словам епископа Александра Яшевского, возглавившего комиссию Минско-Могилевской архиепархии по восстановлению храма в Будславе, собранная всего за две недели сумма пожертвований - внушительная, но этих денег все же недостаточно. Такие выводы сделали, сравнив затраты на определенных объетах.

- Усталяванне пастаяннага даху можа каштаваць каля 2,2 мільёна беларускіх рублёў, - подчеркну епископ Яшевский.

И добавил, что полную смету пока невозможно подсчитать, так еще не проведены работы по документации и анализ реставрации.

- Але гэта немалыя сумы, [бо гаворка ідзе] пра фрэскі, алтары, умацаванне сцен, гідраізаляцыю. Гэта праца на гады, - уверен епископ.

Также он подробно рассказал, какие уже были затраты. Например, парафия заключила договор со «Стройреконструкцией» - на 39 120 рублей, ее специалисты проведут работу с обследованием документов,. Оплачено уже 40 процентов этой суммы. Кроме того, 12,9 тысячи рублей было потрачено на временное покрытие храма.

- Калі б не ахвярная дапамога валанцёраў, сума выдаткаў была б нашмат большай, - подчеркнул епископ.

Ранее СМИ сообщали, что крупную сумму на восстановление храма в Будславе перечислил «молочный король» Мошенский.

Также о сборе средств на восстановление костела в Будславе высказывался и Александр Лукашенко.

- Специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. (…) Ничего они не соберут, - заявил он.

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