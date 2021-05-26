В «Белавиа» рассказали подробности о возвращении Танколета, который детел в Барселону.

Инцидент случился 26 мая. Знаменитый Танколет вылетел в Барселону по расписанию – в 13:30. Однако подлетев к белорусско-польской границе самолет развернулся и начал нарезать круги. Потом вернулся и сел в минском аэропорту. В «Белавиа» объяснили, что произошло. Причем, получилось это не сразу – первоначальные сообщения были удалены с официального сайта авиакомпании. К вечеру появился итоговый вариант:

- На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У «Белавиа» были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию, - сообщили в «Белавиа». - Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиавласти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции. Хотелось бы отметить, что запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции. Обновленный запрет «Белавиа» получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск. Повторная попытка согласования маршрута с Управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.