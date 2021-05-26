Ограничение транзита и эмбарго товаров: назван ответ Беларуси на санкции Запада

Роман Головченко предложил западным странам "отрезвиться и подумать еще раз ". Фото: ТАСС

По мнению главы белорусского правительства западные страны решили «формировать санкционный удар», цитирует Романа Головченко sb.by. В качестве «мишеней» должны стать, по его словам, белорусские предприятия.

- Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия, - подчеркнул премьер-министр.

И пояснил, что в этом плане по поручению Александра Лукашенко уже подготовлены комплексные специальные защитные меры, полностью соответствующие белорусскому законодательству. Также Головченко предупредил, что данные ответные меры будут «весьма болезненными».

- Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию: от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита, - заявил он.

Однако тут же Роман Головченко заметил, что белорусские власти рассчитывают на «благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата».

- Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей, - заключил он.

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