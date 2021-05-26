Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов . Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Польша официально закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Подробности пока не сообщается, однако очевидно, что это полностью прервет авиасообщение между Минском и Варшавой.

Ранее польская авикомпания LOT отменила рейсы между Минском и Варшавой, «Белавиа» по этому маршруту 26 мая еще летала.

Рейс «Белавиа» из Минска в Барселону не пустили в польское воздушное пространство. Самолет сначала долго наматывал круги перед границей с Польшей, потом вернулся в Минск. Оказалось, в свое воздушное пространство белорусский самолет не пустила Франция.

По состоянию на 26 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки.

Свои рейсы во Франкфурт отменила Lufthansa. Рейсы по Франкфурт пока выполняет «Белавиа» - она летает туда три раза в неделю.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета