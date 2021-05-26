В Москву и Питер теперь и на автобусе - Минсктранс возобновляет рейсы

В Москву возобновляют автобусные рейсы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О возобновлении автомобильных пассажирских перевозок между столицами Беларуси и России сообщило 26 мая государственное предприятие «Минсктранс». Оно вновь открывает рейсы по маршруту «Минск - Москва». Автобусы начинают ходить с 4 июня и будут курсировать через день. Основное время поездки - ночное. Рейс отправляется из Минска в 20.30, а из Москвы - в 19:00.

Кроме того, «Минсктранс» возобновляет автобусные рейсы в Санкт-Петербург. Это тож произойдет с 4 июня. Автобусы будут отправляться в одинаковое время как из Минска, так и из Питера (соответственно, на следующий день) - в 19.00.

Напомним, поездки в Россию набирают популярность у белорусов. Недавно сообщалось о том, что в РЖД обсудили увеличение составности скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском в два раза.

Читайте также о приостановке авиасообщения из Беларуси в Украину и многие страны Европы: Как улететь из Минска и прилететь в Минск.